Highlights e gol Parma-Genoa 1-2 VIDEO Pellè e Scamacca show Serie A 2020/2021

(Di sabato 20 marzo 2021) Ildei gol e deglidi, match valevole per la ventottesima giornata del campionato di. Allo stadio Tardini partita fondamentale per entrambe le squadre in ottica salvezza: padroni di casa in vantaggio grazie alla prodezza di Grazianoche, con una rovesciata super, trova il gol dell’1-0. Nella ripresa però entra Gianlucae ribalta la partita, forse anche la storia di questo campionato per entrambe le squadre. Con questa vittoria ilè ad un passo dalla salvezza mentre i ragazzi di Roberto d’Aversa sono sempre più vicini allaB. LE PAGELLE E I VOTI GLIDEL MATCH SportFace.

Prima mette dentro un tap - in su cross di Zappacosta , poi confeziona unstrepitoso insieme a ... Ecco il video deglidi Parma - Genoa 1 - 2 con la doppietta di Gianluca Scamacca:Le pagelle edi Parma - Genoa 1 - 2, gara valida per la ventottesima giornata di Serie A 2020/2021: ... " Recupero : 1 nel primo tempo, 5 nel secondo tempo Assist: Kucka, Zappacosta...Allo stadio Tardini partita fondamentale per entrambe le squadre in ottica salvezza: padroni di casa in vantaggio grazie alla prodezza di Graziano Pellè che, con una rovesciata super, trova il gol del ...Cross di Destro per Zappacosta che conclude di prima, Scamacca trova la deviazione decisiva e batte Sepe. Finisce 1-2 al Tardini tra Parma e Genoa LA PARTITA – Nel Parma gioca ancora Man, torna Kucka ...