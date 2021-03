Fonseca: “Napoli riposato? La Roma è pronta, niente alibi” (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoma – “Quello che voglio dire è che siamo pronti, abbiamo gestito alcuni calciatori giovedi’ e non voglio alibi, la squadra deve essere“. Così l’allenatore della Roma, Paulo Fonseca, in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Napoli. Il tecnico portoghese ha poi continuato: “Le sfide con lo Shakhtar devono motivarci. Siamo orgogliosi del nostro percorso europeo, ma ora dobbiamo tornare a penare al campionato” “Smalling non dovrà operarsi al ginocchio. Sia lui che Veretout stanno recuperando bene e penso che a breve torneranno ad allenarsi in gruppo”. Al posto dell’ex Manchester United, dovrebbe essere riproposto Cristante: “Bryan sta giocando molto bene come difensore centrale. Questo spirito di sacrificio è quel che serve alla Roma”. “E’ un ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 20 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Quello che voglio dire è che siamo pronti, abbiamo gestito alcuni calciatori giovedi’ e non voglio, la squadra deve essere“. Così l’allenatore della, Paulo, in conferenza stampa alla vigilia della sfida col. Il tecnico portoghese ha poi continuato: “Le sfide con lo Shakhtar devono motivarci. Siamo orgogliosi del nostro percorso europeo, ma ora dobbiamo tornare a penare al campionato” “Smalling non dovrà operarsi al ginocchio. Sia lui che Veretout stanno recuperando bene e penso che a breve torneranno ad allenarsi in gruppo”. Al posto dell’ex Manchester United, dovrebbe essere riproposto Cristante: “Bryan sta giocando molto bene come difensore centrale. Questo spirito di sacrificio è quel che serve alla”. “E’ un ...

