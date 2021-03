**Dl sostegni: Letta, 'da Salvini #staisereno? Apperò'** (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "La risposta di Salvini alle mie critiche? #staisereno... Apperò!" Lo scrive in un tweet il segretario del Pd, Enrico Letta. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - "La risposta dialle mie critiche?...!" Lo scrive in un tweet il segretario del Pd, Enrico

Advertising

MiC_Italia : DL sostegni, @dariofrance: «Oltre un miliardo per la cultura Indennità di 2.400 euro per i lavoratori dello spetta… - Agenzia_Ansa : Letta va all'attacco di Salvini. 'Il decreto Sostegni - dice - aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i mini… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 20 Marzo: Draghi ammette: “Sì, è un condono”. Dl sostegni - settalese : RT @LegaProOfficial: Comitato 4.0: 'Dl sostegni grande delusione, nessun intervento per il comparto' ??????? - PoliticaNewsNow : Dl Sostegni, Arrigoni (Lega): “aumenta a 600 milioni il fondo per ridurre oneri bollette elettriche delle imprese i… -