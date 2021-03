Dl Sostegni: Letta, 'bene Draghi, pessimo inizio Salvini, ha tenuto in ostaggio cdm' (Di sabato 20 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 20 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

repubblica : Decreto sostegni, Letta attacca Salvini: 'Molto male, ha tenuto in ostaggio il cdm e pure senza risultati' - SAPAFER : RT @repubblica: ?? Decreto sostegni, Letta attacca Salvini: ''Molto male, ha tenuto in ostaggio il cdm e pure senza risultati' - TV7Benevento : Dl Sostegni: Letta, 'bene Draghi, pessimo inizio Salvini, ha tenuto in ostaggio cdm'... - repubblica : ?? Decreto sostegni, Letta attacca Salvini: ''Molto male, ha tenuto in ostaggio il cdm e pure senza risultati' - amperrino : Dl Sostegni: Letta, 'bene Draghi, pessimo inizio Salvini, ha tenuto in ostaggio cdm' - -