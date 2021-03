Decreto Sostegni | slitta ancora una volta la scadenza per adeguare gli statuti

(Di sabato 20 marzo 2021) Contando infatti sei mesi dal momento in cui ilche definiva le sue funzioni era stato pubblicato in Gazzetta, si era previsto il termine per il 21 aprile 2021 ; probabilmente, la proroga ...

fattoquotidiano : Nel decreto Sostegni anche il favore agli autonomi con dichiarazioni dei redditi irregolari, leggete - borghi_claudio : Intravedo un po' di casino sull'interpretazione del decreto sostegni. Volete la diretta dell'una? - borghi_claudio : Diretta: qualche spiegazione sul decreto sostegni - PaoloStern : RT @DottrinaLavoro: Governo: la bozza del nuovo decreto “Sostegni” - NadiaAm93073906 : RT @LaCastelliM5s: Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Sostegni, 32 miliardi per supportare famiglie e imprese. Tante le misu… -

, nuova proroga della scadenza per l' adeguamento degli statuti per gli enti che intendono entrare a far parte del terzo settore . La riforma del terzo settore innescata dal d.lgs 117/...... con l'obiettivo di cancellarne il 90%: "Per la prima volta, nelci sono tre righe che ... Matteo Salvini si è detto soddisfatto del dl, ma ha sottolineato che ci sarà molto da ...Il decreto, approvato venerdì 19 marzo, ha previsto una serie di tutele e misure di sostegno per lavoratori dipendenti, autonomi, precari e stagionali, per far fronte al perdurare dell’emergenza sanit ...Tre milioni di imprese e professionisti che nel 2020 hanno perso almeno il 30% di fatturato sul 2019 beneficeranno di un aiuto previsto nel Dl Sostegni. Grazie all’impegno di Forza Italia non si ragio ...