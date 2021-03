Da Villeneuve al record di Alboreto | quel legame tra la Ferrari e il numero 27

(Di sabato 20 marzo 2021) C'era una volta il 27che negli ultimi anni è stato impiegato in Formula 1 da Nico Hulkenberg. E non si può dire certo che l'abbia onorato perché nei 124 GP in cui l'ha usato non è mai ...

La Gazzetta dello Sport

C'era una volta il 27 Ferrari, numero che negli ultimi anni è stato impiegato in Formula 1 da Nico Hulkenberg. E non si può dire certo che l'abbia onorato perché nei 124 GP in cui l'ha usato non è mai ... Negli anni recenti Hulkenberg aveva riportato in F1 il numero 27, icona per i tifosi della Ferrari. Il primo a usarlo fu Ickx nel 1963, poi l'epopea di Gilles, gli 80 GP di Alboreto e l'ultima volta d ...