Cuba modello di democrazia? In carcere da 4 mesi per aver esibito un cartello in difesa di un rapper (Di sabato 20 marzo 2021) Cuba isola felice e modello di democrazia. Si fa per dire. Sono quasi quattro mesi che un giovane Cubano è in carcere per aver esibito un cartello nelle strade dell'Avana in cui chiedeva il rilascio di un rapper condannato per oltraggio. Della vicenda si occupa Bbc Mundo, ripercorrendone le tappe e pubblicando la foto della protesta del giovane. Circa quattro mesi fa, Luis Robles Eliazástigui, un giovane di 28 anni, è sceso in strada nel centro dell'Avana e ha esibito un cartello: "Libertad. No más represión. #Free Denis", libertà, basta con la repressione, Denis libero". Denis è un rapper, condannato a otto mesi di reclusione per ...

