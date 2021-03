Covid: Speranza, ‘dopo via libera adesione significativa ad AstraZeneca’ (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo ripreso la vaccinazione di AstraZeneca ieri alle 15 e c’è un’adesione significativa. Questo significa che alla fine le persone capiscono, come è giusto che sia, che il vaccino è la vera arma per chiudere definitivamente questa stagione così complicata”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di ‘Stasera Italia week end’ su Retequattro. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) – “Abbiamo ripreso la vaccinazione di AstraZeneca ieri alle 15 e c’è un’. Questo significa che alla fine le persone capiscono, come è giusto che sia, che il vaccino è la vera arma per chiudere definitivamente questa stagione così complicata”. Lo ha affermato il ministro della Salute, Roberto, ospite di ‘Stasera Italia week end’ su Retequattro. L'articolo CalcioWeb.

Ultime Notizie dalla rete : Covid Speranza Covid, Speranza: la svolta non è lontana 'La situazione è complicata ma la svolta non è non lontana'. Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza intervenendo su Rete 4 a 'Stasera Italia Weekend'. 'Chi dice che la situazione è come un anno fa sbaglia, tutto diverso - ha sottolineato - tra chiusure e vaccini'.

Martina Maccari, moglie di Bonucci positiva al Covid si sfoga sui social: "Una vita di m..., qualcuno si svegli" La speranza, naturalmente, è che tutto possa passare in fretta , e che anche Bonucci possa tornare a casa e riabbracciare la sua famiglia.

Covid. Speranza: “Pediatri ci aiuteranno a vaccinare i genitori dei bambini fragili” Quotidiano Sanità Covid: Speranza, 'Sputnik? Se per agenzie efficace e sicuro va utilizzato' Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Sullo Sputnik "l'Ema sta procedendo con la rolling review ed è importante vedere quale sarà l'esito di questo controllo. Ho sempre detto una cosa che vale per il vaccino ru ...

