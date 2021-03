Covid | segnali di rallentamento I primi effetti dalle restrizioni

(Di domenica 21 marzo 2021) Negli ultimi 3-4 giorni s'intravedono "piccolidi" dell'andamento dell'epidemia diin Italia che "potrebbero rappresentare l'inizio deglidelle nuove misure restrittive, che saranno ben visibili dopo 2-3 settimane dalla loro introduzione". Al 20 marzo in area medica il dato nazionale (41%) supera il livello di allerta del 40% con Lombardia (51%), Emilia Romagna (54%) e Piemonte (58%) che vann Segui su affaritaliani.it

Negli ultimi 3-4 giorni s'intravedono «piccoli segnali di rallentamento» dell'andamento dell'epidemia di Covid in Italia che «potrebbero rappresentare l'inizio degli effetti delle nuove misure restrit ...