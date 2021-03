Cosmi: “Non ho parlato del futuro con la società, ci sono ancora 10 gare a cui pensare” (Di sabato 20 marzo 2021) Serse Cosmi ha parlato così a Sky Sport del suo futuro dopo la sconfitta contro il Bologna: “Non abbiamo parlato del futuro, non ho voluto nessuna clausola che condizionassero la società sia in chiave salvezza sia in chiave retrocessione. So bene che le società stanno soffrendo questa pandemia a livello economico anche se sane come il Crotone. Poi magari se ne riparlerà, ma ci sono ancora 10 gare e voglio pensare solo a queste”. Foto: sito Ascoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021) Sersehacosì a Sky Sport del suodopo la sconfitta contro il Bologna: “Non abbiamodel, non ho voluto nessuna clausola che condizionassero lasia in chiave salvezza sia in chiave retrocessione. So bene che lestanno soffrendo questa pandemia a livello economico anche se sane come il Crotone. Poi magari se ne riparlerà, ma ci10e vogliosolo a queste”. Foto: sito Ascoli L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

sportli26181512 : Crotone, Cosmi: 'Questa sconfitta è una mazzata': Il tecnico: 'Otto gol in due gare non sono bastati per portare pu… - maxmassi969 : Dopo la sconfitta del Crotone col Bologna, a Sky, Condo’ nell’intervista di fine gara a Cosmi: Serse avete giocato… - 1Dovahkiin : E quel fallito di Cosmi ora, non fa più il gradasso!!!!!! E si attacca al cazzo!!!!! #SempreconSinisa - juve3stars : @SimoDiDio Notato il fatto che stia segnando molto rispetto a prima...ma non riesce mai a mantenere vantaggio. Cosm… - sportli26181512 : Crotone, Cosmi: 'Che mazzata. Non ci sono bastati otto gol per fare tre punti...': Crotone, Cosmi: 'Che mazzata. No… -