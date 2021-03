Città segrete – Milano | Corrado Augias torna su Rai 3 Le anticipazioni

(Di sabato 20 marzo 2021) Questa sera, sabato 20 marzo 2021,su Rai 3 in prima serata, il programma conche, tra ricostruzioni, reportage e docu-fiction, va alla scoperta di piazze, monumenti, opere d’arte, palazzi ed enigmi di cinqueitaliane. Cinque serate evento, una galleria di storie e personaggi diversi, un viaggio tra luoghi indimenticabili e misteriosi. Le cinqueprotagoniste di questa edizione sono:, Palermo, Firenze, Napoli e la Roma cristiana. All’incrocio tra luoghi celebri, capolavori nascosti e storie capaci di stupire e affascinare, in bilico tra mistero e modernità. Il primo appuntamento è dedicato a. Ecco lesulla puntata di oggi di ...

Cosa c'è stasera in tv? Il pubblico potrà intrattenersi con una programmazione evento tra film dal genere storico - biografico, commedie, telefilm e il programma culturale "". Stasera, inoltre, torna in prima serata il serale di "Amici" di Maria De Filippi. RAI 1 trasmetterà, alle 21.30, "In arte Nino", un film storico - biografico con Elio Germano e Miriam ...DOCUMENTARI Su Rai Tre dalle 21.25. Da Manzoni a Versace, da Leonardo a Tangentopoli, un viaggio alla scoperta delle storie, delle bellezze, dei protagonisti e dei segreti della '...