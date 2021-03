Chi è Giada Desideri, l’ultima moglie di Luca Ward (Di sabato 20 marzo 2021) Luca Ward, doppiatore famoso in tutto il mondo, è tra i concorrenti della decima edizione di Tale & Quale Show. Inconfondibile con la sua voce che ha dato caraattere a personaggi del grande schermo immortali – p.e. il gladiatore Massimo Decimo Meridio – è sposato con Giada Desideri. Scopriamo qualcosa su di lei. Giada Desideri, all’anagrafe Maria Giada Faggioli, è nata a Roma il 15 gennaio 1973. Scoperta da un fotografo quando era appena adolescente, la moglie di Luca Ward, che durante la prima serata dello show di Carlo Conti ha lasciato tutti di stucco con una fantastica imitazione di Zucchero, ha esordito davanti alla macchina da presa di Luigi Comencini per il film Un Ragazzo di Calabria. I due si sono ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021), doppiatore famoso in tutto il mondo, è tra i concorrenti della decima edizione di Tale & Quale Show. Inconfondibile con la sua voce che ha dato caraattere a personaggi del grande schermo immortali – p.e. il gladiatore Massimo Decimo Meridio – è sposato con. Scopriamo qualcosa su di lei., all’anagrafe MariaFaggioli, è nata a Roma il 15 gennaio 1973. Scoperta da un fotografo quando era appena adolescente, ladi, che durante la prima serata dello show di Carlo Conti ha lasciato tutti di stucco con una fantastica imitazione di Zucchero, ha esordito davanti alla macchina da presa di Luigi Comencini per il film Un Ragazzo di Calabria. I due si sono ...

