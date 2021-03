CAPITAN STEFANI IN CAMPO (DA CASA) PER LIBERA. E MANDA UN MESSAGGIO ALL’AMBIENTE NEROVERDE (Di sabato 20 marzo 2021) Impossibilitato a disputare il match con il Pisa di oggi per il rinvio causa Covid-19, il Pordenone Calcio partecipa comunque attivamente all’iniziativa promossa da LIBERA “Lo sport non vi dimentica”. Mirko STEFANI, essendo la squadra in quarantena domiciliare, ha così ricevuto nella propria abitazione la speciale t-shirt con cui in questo fine settimana scendono in CAMPO tutti i CAPITANi della Serie BKT (STEFANI l’ha utilizzata per l’allenamento individuale a CASA). Come testimonial della XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, in calendario domani. Con l’occasione il CAPITANo NEROVERDE ha evidenziato che “lo sport ha un ruolo sociale fondamentale ed è importante dia il proprio contributo a campagne ... Leggi su udine20 (Di sabato 20 marzo 2021) Impossibilitato a disputare il match con il Pisa di oggi per il rinvio causa Covid-19, il Pordenone Calcio partecipa comunque attivamente all’iniziativa promossa da“Lo sport non vi dimentica”. Mirko, essendo la squadra in quarantena domiciliare, ha così ricevuto nella propria abitazione la speciale t-shirt con cui in questo fine settimana scendono intutti ii della Serie BKT (l’ha utilizzata per l’allenamento individuale a). Come testimonial della XXVI Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, in calendario domani. Con l’occasione ilha evidenziato che “lo sport ha un ruolo sociale fondamentale ed è importante dia il proprio contributo a campagne ...

Advertising

liberainfo : RT @PordenoneCalcio: Anche da casa scendiamo in campo per la campagna #Losportnondimentica di @libera_annclm con @Lega_B ?????? E capitan Mi… - PordenoneFR : RT @PordenoneCalcio: Anche da casa scendiamo in campo per la campagna #Losportnondimentica di @libera_annclm con @Lega_B ?????? E capitan Mi… - PordenoneCalcio : Anche da casa scendiamo in campo per la campagna #Losportnondimentica di @libera_annclm con @Lega_B ?????? E capitan… -