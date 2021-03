Campania, ondata di maltempo: neve sul Vesuvio e a Salerno (Di sabato 20 marzo 2021) L’ondata di maltempo in tutta la Campania ha completamente innevato il Vesuvio. Il calo delle temperature sarà perdurato Vigilia di primavera con la neve sul Vesuvio e anche nelle aree a sud di Salerno, in Campania. Il vulcano si presenta oggi nuovamente innevato da cima a fondo. La causa è la perturbazione che sta interessando la zona. I cittadini che risiedono alle pendici del Vesuvio si sono risvegliati infatti con un cielo decisamente nuvoloso e con un forte calo delle temperature, scenario questo che stando alle previsioni dovrebbe perdurare durante tutto il fine settimana. Una condizione sicuramente difficile, che non lascia presagire nulla di buono per chi sperava in un sereno weekend. Un’abbondante nevicata si è ... Leggi su zon (Di sabato 20 marzo 2021) L’diin tutta laha completamente innevato il. Il calo delle temperature sarà perdurato Vigilia di primavera con lasule anche nelle aree a sud di, in. Il vulcano si presenta oggi nuovamente innevato da cima a fondo. La causa è la perturbazione che sta interessando la zona. I cittadini che risiedono alle pendici delsi sono risvegliati infatti con un cielo decisamente nuvoloso e con un forte calo delle temperature, scenario questo che stando alle previsioni dovrebbe perdurare durante tutto il fine settimana. Una condizione sicuramente difficile, che non lascia presagire nulla di buono per chi sperava in un sereno weekend. Un’abbondante nevicata si è ...

Advertising

CORDESCOM : RT @Mcclane272: @valy_s Sono già 4-5 gg che la curva tende a piegarsi... Non esiste nessuna 3' ondata se non nei tamponi. Esempio è la Camp… - vaniacavi : RT @Mcclane272: @valy_s Sono già 4-5 gg che la curva tende a piegarsi... Non esiste nessuna 3' ondata se non nei tamponi. Esempio è la Camp… - valy_s : RT @Mcclane272: @valy_s Sono già 4-5 gg che la curva tende a piegarsi... Non esiste nessuna 3' ondata se non nei tamponi. Esempio è la Camp… - Mcclane272 : @valy_s Sono già 4-5 gg che la curva tende a piegarsi... Non esiste nessuna 3' ondata se non nei tamponi. Esempio è… - Enzo_81_ : RT @foisluca84: Occhio che se si chiudono le scuole in Campania ci potrebbe essere una seconda ondata di Luigi Di Maio. -