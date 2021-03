Cagliari, Semplici: «Classifica difficile. Ecco su chi punto» (Di sabato 20 marzo 2021) Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro lo Spezia. Le sue parole Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro lo Spezia. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU Cagliari NEWS 24 LA GARA – «La partita l’abbiamo fatta bene ma alla prima complicazione ci siamo persi. Abbiamo avuto delle palle gol pazzesche, abbiamo preso il secondo gol ma nonostante tutto non ci siamo mai arresi. La squadra ha dato tutto, ha fatto un certo tipo di gara ma un certo tipo di errori in una gara simile non li possiamo permettere». Classifica – «Quando hai paura non ti proponi per giocare, la squadra invece ha fatto tanto. In difesa abbiamo fatto degli errori da evitare. La ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Leonardo, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro lo Spezia. Le sue parole Leonardo, tecnico del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro lo Spezia. LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SUNEWS 24 LA GARA – «La partita l’abbiamo fatta bene ma alla prima complicazione ci siamo persi. Abbiamo avuto delle palle gol pazzesche, abbiamo preso il secondo gol ma nonostante tutto non ci siamo mai arresi. La squadra ha dato tutto, ha fatto un certo tipo di gara ma un certo tipo di errori in una gara simile non li possiamo permettere».– «Quando hai paura non ti proponi per giocare, la squadra invece ha fatto tanto. In difesa abbiamo fatto degli errori da evitare. La ...

