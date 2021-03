«Buon compleanno Mahmud Darwish, poeta del mondo» (Di sabato 20 marzo 2021) «In un mondo senza cielo, la terra si tramuta in abisso… Grida per sentirti e grida di sapere di essere ancora vivo e vivo, che la vita su questa terra è possibile, inventa una speranza per le parole, inventa un punto cardinale o un miraggio che prolunghi la speranza e canta, che il bello è libertà…» Sono versi di Mahmud Darwish dedicati a Edward Said, in una delle sue ultime raccolte di poesie, pubblicate in Italia nel 2007 (Epochè), l’anno … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di sabato 20 marzo 2021) «In unsenza cielo, la terra si tramuta in abisso… Grida per sentirti e grida di sapere di essere ancora vivo e vivo, che la vita su questa terra è possibile, inventa una speranza per le parole, inventa un punto cardinale o un miraggio che prolunghi la speranza e canta, che il bello è libertà…» Sono versi didedicati a Edward Said, in una delle sue ultime raccolte di poesie, pubblicate in Italia nel 2007 (Epochè), l’anno … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

acmilan : One of the best defenders of all time turns 45 today: #HBD @Nesta! ?? Buon compleanno a uno dei migliori difensori… - UEFAcom_it : Buon compleanno, Alessandro Nesta ?? Il più grande difensore della sua generazione? #UCL - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno ad Alessandro #Nesta?? Oggi l'ex difensore azzurro festeggia 4?5? anni ?? ?? Campione del Mondo 2… - sharschronicles : RT @_amantedelcine_: Buon compleanno a questo cuoricino di David Thewlis ?? - ArcangelaDamato : Buon compleanno #Chester ????Sei la stella più splendente di tutte! Ci manchi da morire.. Sempre???? We Love You! ????… -