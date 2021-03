AstraZeneca | Pregliasco | “Stop scelta politica”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 20 marzo 2021) Loprecauzionale all’impiego del vaccino anti-Covid di“di fatto è stata una decisione” afferma il virologo dell’università degli Studi di Milano Fabrizio. Ed è stata “presa per ‘resettare’ in qualche modo una serie di iniziative più o meno sparse, forse ancora più confusive che non unounico. Unafatta con l’obiettivo di azzerare le ‘fughe’ dalla vaccinazione. L’Agenzia europea del farmaco non ha potuto fare altro”, se non prendersi del tempo per approfondire le segnalazioni di sospetti effetti avversi ricevute. Sentito dall’Adnkronos Salute dopo il pronunciamento dell’Ema sul siero prodotto dall’azienda anglo-svedese e le dichiarazioni rese ieri sul tema dal premier Mario Draghi, l’esperto muove tuttavia un appunto su una modalità di ...