Ansia per Branco | l’ex Genoa e Brescia in terapia intensiva | è intubato a causa del Covid

Sono ore di paura per le condizioni di Cláudio Ibrahim Vaz Leal, meglio noto come Branco, protagonista anche nel calcio italiano con le maglie di Brescia e Genoa. Il 56enne ex terzino sinistro è ricoverato in terapia intensiva, dove è stato intubato in un ospedale della zona sud di Rio, il Copa Star. E' diventato famoso per le sue punizioni di sinistro, adesso c'è preoccupazione per la sua salute. E' stato ricoverato in ospedale nella giornata di martedì 16. Branco lavora con la federcalcio brasiliana come coordinatore delle nazionali giovanili. l'ex calciatore è ricoverato "con un quadro grave di infezione polmonare". Il peggioramento delle sue condizioni ha ora reso necessario il ricorso "ad apparecchi di ventilazione artificiale".

Ultime Notizie dalla rete : Ansia per La Finlandia è (ancora) il paese più felice del mondo ...mondo nell ultimo anno sono aumentate le percentuali di soggetti costretti a fare i conti con disturbi come ansia, depressione, insonnia. Il pool dell ONU parla di un "declino mentale", più alto per ...

La Salute Vien Mangiando - I rimedi contro gli inestetismi ... Rosanna Lambertucci intervista il chirurgo plastico estetico, Giovanni Salti, a proposito degli effetti che ansia, stress e paura hanno sull'organismo. Cosa possiamo fare per migliorare il nostro ...

Ansia e stress al lavoro: più colpiti giovani e over 50 IL GIORNO Effetto Covid sui giovani Aumenta il disagio emotivo Ansia, insonnia, malessere scolastico, da qui la necessità di azioni di supporto Studio di Promeco su 12.286 giovani dai 13 ai 19 anni in 43 scuole del Ferrarese ...

Treviglio, a 90 anni attende il vaccino: «Estremamente fragili, dopo» La prenotazione a febbraio, ma poi non ha avuto risposta. L’Ats: «Non è nella categoria over 80, ma tra i vulnerabili. Per loro fase successiva» ...

