Agostina Belli | «Mia madre fu uccisa da un serial killer La Procura riapra le indagini»

(Di sabato 20 marzo 2021) «Sono passati cinquant’anni da quando mia madre è stata uccisa. Il suo assassino non è mai stato trovato. Mai avrei immaginato di poter, dopo tanto tempo, tornare a sperare in una soluzione del caso. Eppure, grazie alle nuove tecnologie utilizzate dal criminologo Franco Posa, non solo ho ritrovato la speranza, ma sono convinta che finalmente si potrebbe fare luce su questo delitto e anche sulle uccisioni di altre donne avvenute in quegli anni a Milano. Per farlo, però, la Procura dovrebbe riaprire le indagini. Voglio rivolgere un appello ai magistrati affinché il caso di mia madre e di queste altre donne vengano riaperti. La mia è la richiesta di una figlia, non di un’attrice». A pronunciare queste parole è Agostina Belli, una delle star di maggior successo della commedia italiana, la diva che negli Anni Settanta e Ottanta ha stregato l’immaginario degli italiani, protagonista di film come Profumo di donna, nel 1974, che le valse il primo di due Golden Globe (il secondo è un premio alla carriera), Telefoni bianchi, per il quale due anni dopo vinse la Targa d’oro al David di Donatello e poi Holocaust 2000 con Kirk Douglas, Il Genio con Yves Montand, Doppio delitto con Marcello Mastroianni e Peter Ustinov, Un taxi color malva con Fred Astaire e Charlotte Rampling, per citarne alcuni. «Dopo la morte di mamma», spiega, «non c’è mai stato un momento in cui non mi sia chiesta: chi è stato? Perché? È arrivato il momento di conoscere la verità». Il criminologo Franco Posa