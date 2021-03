Adriano Celentano scrive di nuovo a Fabrizio Corona: “Se dovessi morire ora per fare un dispetto, non gliene fregherebbe niente a nessuno” (Di sabato 20 marzo 2021) Adriano Celentano ci riprova. A distanza di pochi giorni dal messaggio indirizzato a Fabrizio Corona, il Molleggiato invia una nuova lettera al Re dei paparazzi. E lo fa sempre dal suo profilo Instagram, “l’inesistente”, facendo intuire che lui “ha un’idea”, ma senza svelarla, e che quindi ci sarà anche un seguito della vicenda. Celentano, raccontando della pandemia, della drammatica vicenda del bambini di Napoli, ustionato con l’acido, fa, senza tanti giri di parole, capire a Corona che in questo momento “lo sciopero della fame è fuori moda” e che “se dovessi morire oggi solo per fare un dispetto a chi, per forza, ha dovuto giudicarti, non gliene fregherebbe niente a ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021)ci riprova. A distanza di pochi giorni dal messaggio indirizzato a, il Molleggiato invia una nuova lettera al Re dei paparazzi. E lo fa sempre dal suo profilo Instagram, “l’inesistente”, facendo intuire che lui “ha un’idea”, ma senza svelarla, e che quindi ci sarà anche un seguito della vicenda., raccontando della pandemia, della drammatica vicenda del bambini di Napoli, ustionato con l’acido, fa, senza tanti giri di parole, capire ache in questo momento “lo sciopero della fame è fuori moda” e che “seoggi solo peruna chi, per forza, ha dovuto giudicarti, nona ...

