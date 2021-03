WhatsApp e Instagram sono bloccati. Ecco cosa sta succedendo alle due piattaforme (Di venerdì 19 marzo 2021) bloccati sia Instagram che WhatsApp. Se da qualche minuto state provando a mandare un messaggio o pubblicare una foto con le app del gruppo guidato da Mark Zuckerberg e non riuscite nemmeno a premere invio non preoccupatevi, non siete soli. Come segnalato dal sito Downdetector a partire dalle 18.15 sono tantissime le segnalazioni di un malfunzionamento su Instagram o WhatsApp. Come da prassi, molti utenti si stanno riversando su Twitter dove gli hashtag #Instagramdown e #WhatsAppdown sono saliti in cima alle tendenze, occupando il primo e il secondo posto. A meno che le vostre comunicazioni non fossero urgenti, se volete trovare un passatempo mentre aspettate di poter usare di nuovo queste app vi ... Leggi su open.online (Di venerdì 19 marzo 2021)siache. Se da qualche minuto state provando a mandare un messaggio o pubblicare una foto con le app del gruppo guidato da Mark Zuckerberg e non riuscite nemmeno a premere invio non preoccupatevi, non siete soli. Come segnalato dal sito Downdetector a partire d18.15tantissime le segnalazioni di un malfunzionamento su. Come da prassi, molti utenti si stanno riversando su Twitter dove gli hashtag #down e #downsaliti in cimatendenze, occupando il primo e il secondo posto. A meno che le vostre comunicazioni non fossero urgenti, se volete trovare un passatempo mentre aspettate di poter usare di nuovo queste app vi ...

