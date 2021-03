Stadio Franchi: restauro da 200 milioni con il recovery plan. Che restituiremo in tasse (Di venerdì 19 marzo 2021) Il ministro della cultura, Dario Franceschini, si dichiara disponibile a far sì che il governo investa almeno 200 milioni (ma potrebbero essere necessari anche 300 o più) del recovery plan, cioè di soldi pubblici, per il restauro dello Stadio Franchi di Firenze. Questo dopo che ministero e soprintendenza fiorentina hanno sbarrato la strada al presidente della società viola, pronto a investire di tasca sua. Morale? Il rifacimento dello Stadio si trasfotrmerà in nuove tasse L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 19 marzo 2021) Il ministro della cultura, Dario Franceschini, si dichiara disponibile a far sì che il governo investa almeno 200(ma potrebbero essere necessari anche 300 o più) del, cioè di soldi pubblici, per ildellodi Firenze. Questo dopo che ministero e soprintendenza fiorentina hanno sbarrato la strada al presidente della società viola, pronto a investire di tasca sua. Morale? Il rifacimento dellosi trasfotrmerà in nuoveL'articolo proviene da Firenze Post.

