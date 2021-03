SSP | Caricasulo | ' Navarra? Un mix tra autodromo e kartodromo'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : SSP Caricasulo

Motosprint.it

Da Ravenna a Navarra in auto , per 17 ore di viaggio all'andata ed altrettante al ritorno. Federicosi è recato in Spagna, dove ad attenderlo c'era il team GMT94, squadra con la quale affronterà quest'anno la Supersport iridata. Dopo una (mezza, più o meno) stagione disputata con la 1000, ...Da Ravenna a Navarra in auto , per 17 ore di viaggio all'andata ed altrettante al ritorno. Federicosi è recato in Spagna, dove ad attenderlo c'era il team GMT94, squadra con la quale affronterà quest'anno la Supersport iridata. Dopo una (mezza, più o meno) stagione disputata con la 1000, ...SBK: Guyot è già in trattative avanzate con Dorna ed entro l’estate Yamaha vuole sapere esattamente quante moto dover mettere in pista, ma non c'è posto per tutti ...Federico ha effettuato un test con il team Yamaha GMT94 sulla pista spagnola, novità del calendario 2021: "Ci sono punti veloci da pelo sullo stomaco, più una parte lenta e tecnica. Mi piace, è divert ...