Speravo de morì Prima: chi interpreta chi nella serie su Francesco Totti (Di venerdì 19 marzo 2021) Speravo de morì Prima - Pietro Castellitto Francesco Totti, uno dei più iconici ed amati calciatori italiani, è il protagonista di un dramedy molto atteso e tratto dal libro Un Capitano, scritto da lui insieme a Paolo Condò. Riprendendo la frase scritta da un tifoso su uno striscione, si intitola Speravo de morì Prima – La serie su Francesco Totti, debutta questa sera alle 21.15 su Sky Atlantic (in streaming su NOW) e racconta, l’ultimo anno e mezzo di carriera del calciatore, Prima di quell’addio al pallone che i tifosi non avrebbero mai voluto vedere. Sei episodi che hanno imposto una sfida non da poco ai responsabili del casting: quella di trovare i giusti interpreti per questi ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 marzo 2021)de- Pietro Castellitto, uno dei più iconici ed amati calciatori italiani, è il protagonista di un dramedy molto atteso e tratto dal libro Un Capitano, scritto da lui insieme a Paolo Condò. Riprendendo la frase scritta da un tifoso su uno striscione, si intitolade– Lasu, debutta questa sera alle 21.15 su Sky Atlantic (in streaming su NOW) e racconta, l’ultimo anno e mezzo di carriera del calciatore,di quell’addio al pallone che i tifosi non avrebbero mai voluto vedere. Sei episodi che hanno imposto una sfida non da poco ai responsabili del casting: quella di trovare i giusti interpreti per questi ...

Advertising

SkySport : 'Speravo de morì prima', ora su Sky Atlantic i primi due episodi della serie tv su Totti - FQMagazineit : Speravo de morì prima, promossa con lode la serie dove Totti litiga con Spalletti e vede Cassano in sogno - G_Massa10 : @claudiodileo 6€ dalle 8:00 “Speravo de morì prima” - martinalabonny : HO APPENA SCOPERTO DI AVERE UNA LOCAL/LOCAS IN CASA... OVVERO MIA MADRE! DA STA SERA VUOLE VEDERE E COMMENTARE AMIC… - gargio64 : @la_kuzzo @mariannaaprile Io me si visto la kuzzo, tu te sei vista speravo de morì prima. Nun ce prova'! -