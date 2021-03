Seconde case a Pasqua, le Regioni si blindano. Dove si potrà andare e dove no (Di venerdì 19 marzo 2021) Seconde case addio. Sembra questo il concetto di cui dovremo convincerci da qui a Pasqua, perché se Draghi ha detto che la festività sarà blindata, così sarà. E le Regioni sembrano seguirlo per la prima volta. I vari no da parte di chi vieta l’ingresso a chi viene da fuori, però rischia di finire davanti al Tar. Leggi anche › Pasqua (ancora) sotto Covid-19: 7 italiani su 10 pronti a rinunciare ai festeggiamenti › Dpcm di Pasqua: tutti a casa. Almeno fino al 6 aprile Caos Seconde case. Le Regioni si blindano Seconde ... Leggi su iodonna (Di venerdì 19 marzo 2021)addio. Sembra questo il concetto di cui dovremo convincerci da qui a, perché se Draghi ha detto che la festività sarà blindata, così sarà. E lesembrano seguirlo per la prima volta. I vari no da parte di chi vieta l’ingresso a chi viene da fuori, però rischia di finire davanti al Tar. Leggi anche ›(ancora) sotto Covid-19: 7 italiani su 10 pronti a rinunciare ai festeggiamenti › Dpcm di: tutti a casa. Almeno fino al 6 aprile Caos. Lesi...

stanzaselvaggia : In Sardegna appena firmata l’ordinanza che vieta l’arrivo da fuori regione nelle seconde case se non per motivi di… - mante : È sempre confortante scoprire che il problema principale degli italiani, in ogni fase della pandemia, sembra essere… - insopportabile : Il governatore Solinas ha firmato l’ordinanza che vieta di arrivare in Sardegna da fuori regione nelle seconde case… - attilasarti : RT @gianca7871: Pare che sui social si sia scatenata la guerra ai sardi (con l’evergreen “pecorari”) da parte soprattutto dei fascioleghist… - CarloCostelli : RT @gianca7871: Pare che sui social si sia scatenata la guerra ai sardi (con l’evergreen “pecorari”) da parte soprattutto dei fascioleghist… -