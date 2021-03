Scherma | Cdm Kazan 2021 | gli spadisti azzurri in pedana per disputare il turno preliminare

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 marzo 2021) Nella giornata odierna, in quel di, è iniziata la prima delle cinque giornate di gara per la tappa di Coppa del Mondo di spada maschile e femminile. Questo è l’ultimo appuntamento che mette in palio i punti validi per la definizione del ranking di qualificazione olimpica. Gli unici duesicuri di essere nel main-draw sono Andrea Santarelli e Gabriele Cimini, mentre gli altri sono saliti inperla fase. I primi a staccare il passa per il tabellone principale sono stati Paolo Pizzo, Marco Fichera e Gianpaolo Buzzacchino. Sono ancora inper affrontare gli assalti del tabellone, invece, Valerio Cuomo, Enrico Garozzo, Federico Vismara e Lorenzo Buzzi. Eliminato neldei 256 Matteo Tagliariol, ...