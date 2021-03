Santori-Picca: Gravi ritardi in pratiche per superbonus 110% (Di venerdì 19 marzo 2021) – “Il comune di Roma è gravemente in ritardo nella gestione delle pratiche urbanistiche presentate dai privati per ottenere il superbonus 110%, a Roma per iniziare i lavori ci vorranno almeno 7 mesi. Ancora peggio per quanto concerne la possibilità di usufruire di questo bonus negli immobili Erp destinati alla residenzialità pubblica, ad oggi nessun atto concreto è stato adottato”. A denunciarlo in una nota sono Fabrizio Santori e Monica Picca (nella foto), dirigenti romani della Lega Salvini Premier. I due esponenti leghisti hanno inviato una nota dettagliata con annessa richiesta di accesso agli atti dopo diverse segnalazioni ricevute da cittadini residenti, amministratori di condominio e inquilini delle case popolari. “Con il super bonus del 110% Roma Capitale ha una grande ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021) – “Il comune di Roma è gravemente in ritardo nella gestione delleurbanistiche presentate dai privati per ottenere il, a Roma per iniziare i lavori ci vorranno almeno 7 mesi. Ancora peggio per quanto concerne la possibilità di usufruire di questo bonus negli immobili Erp destinati alla residenzialità pubblica, ad oggi nessun atto concreto è stato adottato”. A denunciarlo in una nota sono Fabrizioe Monica(nella foto), dirigenti romani della Lega Salvini Premier. I due esponenti leghisti hanno inviato una nota dettagliata con annessa richiesta di accesso agli atti dopo diverse segnalazioni ricevute da cittadini residenti, amministratori di condominio e inquilini delle case popolari. “Con il super bonus delRoma Capitale ha una grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Santori Picca Lega: commissione inchiesta su gestioni oscure poli museali Cosi' in un comunicato Fabrizio Santori e Monica Picca, dirigenti romani della Lega Salvini Premier. "Troppi bandi sono scaduti da tempo e mai rinnovati, regole poco chiare e sempre gli stessi ...

Ostia Antica, Picca - Santori: 'Nuovo bando su parco archeologico' Fabrizio Santori e Monica Picca, dirigenti romani della Lega Salvini Premier, parlano del nuovo bando riguardante il Parco Archeologico. La nota di Picca e Santori 'Mentre il bando di gara per assegnare la concessione del Colosseo viene sospeso, sul sito web del Parco archeologico di Ostia Antica è comparso alla sezione Amministrazione ...

Santori-Picca (Lega): "Una commissione d'inchiesta su gestioni oscure dei poli museali romani" 'Troppi bandi sono scaduti da tempo e mai rinnovati, regole poco chiare e sempre gli stessi gestiscono i siti archeologici, senza dimenticare che buona parte degli incassi per l’ingresso nei musei e s ...

