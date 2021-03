Sampdoria-Torino | Ranieri | “Siamo vicini alla meta | ma dobbiamo spingere sull’acceleratore”

(Di venerdì 19 marzo 2021) Il tecnico della, Claudio, a due giorni dal match contro ilvalevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A, ha analizzato il momento che sta attraversando la sua squadra: “. A Bologna abbiamo perso, ma la prestazione è stata positiva: penso ai 20 tiri fatti, purtroppo però abbiamo preso due gol da incoscienti. Abbiamo fame di punti, nelle ultime cinque gare ne abbiamo raccolti solo due e questo ci dispiace molto perché non rispecchia il valore della squadra”. “stare con gli occhi aperti, affrontiamo una squadra che ha dimostrato di avere uno spirito battagliero da Toro che non molla mai. In attacco ha giocatori che sono punti ...

Alle 15 sono in programma 3 match in contemporanea: Juventus - Benevento,e Udinese - Lazio. Alle 18 il Milan giocherà a Firenze, mentre alle 20.45 c'è attesa per il big match di ...Commenta per primo Laè attesa da una sfida delicata contro il. Nonostante il momento non semplice, Claudio Ranieri resta fiducioso: ' Abbiamo fame di punti. Abbiamo fatto solo due pari nelle ultime cinque ...La partita Sampdoria – Torino del 21 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la ventottesima giornata di Serie A, calcio d’inizio alle ore 15.00 ...Al via stasera la ventottesima giornata di Serie A con Parma-Genoa. Domenica sera il big match Roma-Napoli. Con l’anticipo di questa sera fra Parma e Genoa scatta il ventottesimo turno di Serie A. Dom ...