Regolamento Sorteggio quarti e semifinali Europa League 2020 2021 | come funziona

Leggi su sportface

(Di venerdì 19 marzo 2021) Tutto pronto per ildeie della semifinale di. Venerdì 19 marzo a Nyon è in programma l’attesissima urna che definirà il quadro del prossimo turno della competizione europea. Presso la Casa del Calcio Europeo, si decide il futuro del torneo con gli accoppiamenti deidi finale e anche il tabellone per la semifinale. Non ci sono teste di serie e sono ammessi confronti tra squadre della stessa nazione.si legge sul sito della Uefa, “per ici sarà unlibero e i vari accoppiamenti saranno numerati da 1 a 4 per ildelleche sarà a seguire. Verrà effettuato un ulterioreper ...