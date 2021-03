Reddito di emergenza 2021 | confermata la proroga nel Decreto Sostegni

(Di venerdì 19 marzo 2021)ladi, attraverso l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del, presentato dal Presidente del Consiglio Mario Draghi nella serata di oggi, venerdì 19 marzo, che porta con sé una serie di novità. Nei 32 miliardi stanziati per offrire un sostegno economico a imprese, lavoratori e nuclei familiari in difficoltà a causa della pandemia da Covid-19, spicca il miliardo disposto per rifinanziare alcune misure tra qui ladeldiper un totale di tre mensilità. Al termine della riunione del Consiglio dei Ministri, il Presidente del Consiglio ha tenuto una conferenza stampa presso la Sala Polifunzionale della ...

Advertising

ilriformista : Approvato dal Cdm: 'Ad aprile 11 miliardi nell'economia' #Draghi #DlSostegni #redditoemergenza - FedericoDinca : Reddito d’emergenza e reddito di cittadinanza sono due strumenti che hanno mantenuto la pace sociale e permesso a t… - martamacbeal : RT @PetrisDe: Uno stanziamento di 32mld che riguarda una platea allargata e conferma il supporto dello Stato alle #imprese e ai #lavoratori… - PetrisDe : Uno stanziamento di 32mld che riguarda una platea allargata e conferma il supporto dello Stato alle #imprese e ai… - ZenatiDavide : Decreto Sostegni, Draghi: “11 miliardi di ristori, pagamenti dall’8 aprile. Ampliamo la platea di beneficiari del R… -

Ultime Notizie dalla rete : Reddito emergenza

Inoltre, prevede estensionedi, come importi e platea. " Ci sarà una piattaforma per effettuare i pagamenti che cominceranno l'8 aprile. Se tutto va come previsto, 11 miliardi ...di cittadinanza Sarà rifinanziato con un miliardo e rinnovato fino a maggio ildi, per sostenere le famiglie in difficoltà. Aiuto ai settori più colpiti e fondo per la ..."E' una risposta parziale, ma è il massimo che abbiamo potuto fare all'interno di questo stanziamento. E' un decreto complesso, ma i capisaldi sono il sostegno alle imprese, al lavoro e la lotta contr ..."E' una risposta parziale, ma è il massimo che abbiamo potuto fare all'interno di questo stanziamento. E' un decreto complesso, ma i capisaldi sono il sostegno alle imprese, al lavoro e la lotta contr ...