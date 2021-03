Reddito di cittadinanza, proroga del contratto per 3mila navigator in dl Sostegni (Di venerdì 19 marzo 2021) È sempre più vicina la proroga del contratto dei navigator, assunti per aiutare i beneficiari del Reddito di cittadinanza a trovare un lavoro e il cui contratto è in scadenza a fine aprile 2021. Una norma del prossimo decreto Sostegni prorogherebbe il loro contratto per tutto il 2021, fino al 31 dicembre. “Il Movimento 5 Stelle lavora da mesi alla proroga dei navigator e questa, estesa fino al 31 dicembre 2021, dovrebbe essere già inserita nel testo del decreto Sostegno che approderà in Consiglio dei ministri. Crediamo che questi ragazzi costituiscano un grande patrimonio di capacità e di esperienza”, dice in una nota Rossella Accoto, sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali. Chi sono i ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 19 marzo 2021) È sempre più vicina ladeldei, assunti per aiutare i beneficiari deldia trovare un lavoro e il cuiè in scadenza a fine aprile 2021. Una norma del prossimo decretoprorogherebbe il loroper tutto il 2021, fino al 31 dicembre. “Il Movimento 5 Stelle lavora da mesi alladeie questa, estesa fino al 31 dicembre 2021, dovrebbe essere già inserita nel testo del decreto Sostegno che approderà in Consiglio dei ministri. Crediamo che questi ragazzi costituiscano un grande patrimonio di capacità e di esperienza”, dice in una nota Rossella Accoto, sottosegretaria al Lavoro e alle Politiche Sociali. Chi sono i ...

