Privacy, Zuckerberg cambia idea: le novità di iOS 14 potrebbero avvantaggiare Facebook (Di venerdì 19 marzo 2021) L'amministratore delegato di Facebook Mark Zuckerberg sostiene che i cambiamenti che coinvolgeranno iOS 14 potranno essere un vantaggio se le aziende cambieranno modo di vendere i loro prodotti.... Leggi su dday (Di venerdì 19 marzo 2021) L'amministratore delegato diMarksostiene che imenti che coinvolgeranno iOS 14 potranno essere un vantaggio se le aziende cambieranno modo di vendere i loro prodotti....

Ultime Notizie dalla rete : Privacy Zuckerberg Zuckerberg cambia idea sulla privacy di iOS 14.5 Dopo aver criticato la funzionalità App Tracking Transparency, Zuckerberg ha dichiarato che la novità potrebbe essere vantaggiosa per ...

Facebook, la realtà aumentata verrà controllata tramite il movimento dei polsi Oggi, la società di Mark Zuckerberg ha offerto un nuovo 'sneak peek', un'ulteriore sguardo su come ... Ossia, le preoccupazioni in tema di privacy che accompagnerebbero una piattaforma AR sempre attiva ...

Zuckerberg cambia idea sulla privacy di iOS 14.5 Punto Informatico Clamoroso. Zuckerberg adesso afferma che l’App Tracking Transparency porterà benefici a Facebook Nonostante la battaglia contro le imminenti regole anti-tracciamento di Apple, Mark Zuckerberg ha affermato che Facebook “sarà in una buona posizione” quando Apple implementerà l’App Tracking Transpar ...

Zuckerberg cambia idea sulla privacy di iOS 14.5 A fine gennaio aveva apertamente accusato Apple di abusare della sua posizione dominante per imporre agli sviluppatori la funzionalità App Tracking Transparency (ATT) che verrà inclusa in iOS 14.5.

