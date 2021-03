Pd: grazie a Regione Lazio al via Piani di Zona e periferie (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – “Piani di Zona e riscatto delle periferie: grazie alla Regione partono le opere per Roma. Oggi alle 18 assemblea telematica in diretta FB sulla pagina del PD Roma con la partecipazione di Andrea Casu, segretario PD Roma, Yuri Trombettin responsabile Casa del PD Roma, Giulio Bugarini, consigliere di Roma Capitale, Francesca Del Bello, presidente del II Municipio e Federica Desideri della direzione del PD Roma. Conclude Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica della Regione Lazio”. È quanto si legge in una nota del Pd Roma. Leggi su romadailynews (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma – “die riscatto delleallapartono le opere per Roma. Oggi alle 18 assemblea telematica in diretta FB sulla pagina del PD Roma con la partecipazione di Andrea Casu, segretario PD Roma, Yuri Trombettin responsabile Casa del PD Roma, Giulio Bugarini, consigliere di Roma Capitale, Francesca Del Bello, presidente del II Municipio e Federica Desideri della direzione del PD Roma. Conclude Massimiliano Valeriani, assessore all’Urbanistica della”. È quanto si legge in una nota del Pd Roma.

Azione_it : Grazie all'approvazione dell'ordine del giorno #Azione-@Piu_Europa, non potranno più essere prese decisioni in Regi… - 67Busato : @PrefRavenna ho un bungalow a Lido di Classe. urp - regione lo equipara a seconda casa. le faq non sono chiare . po… - robinaroby1 : @JJM_DigiMedia @mentecritica @robersperanza Io parlo, infatti, dei congiunti fuori regione che è necessario si rico… - RolandCezanne : RT @robinaroby1: Presidente Draghi, ministro @robersperanza oggi è la festa del papà. È quasi un anno che non vedo il mio per un decreto ch… - MatteoBolognes6 : RT @robinaroby1: Presidente Draghi, ministro @robersperanza oggi è la festa del papà. È quasi un anno che non vedo il mio per un decreto ch… -