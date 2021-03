Messaggio di Mattarella al Papa: "La sua testimonianza fonte di sostegno e conforto" (Di venerdì 19 marzo 2021) "Operare con spirito di fraternità per superare le difficili circostanze dell'oggi, come Ella ci invita a fare, è un forte richiamo all'esercizio di una cittadinanza responsabile e una guida sicura per quanti svolgono incarichi istituzionali e politici" ha scritto il capo dello Stato Leggi su rainews (Di venerdì 19 marzo 2021) "Operare con spirito di fraternità per superare le difficili circostanze dell'oggi, come Ella ci invita a fare, è un forte richiamo all'esercizio di una cittadinanza responsabile e una guida sicura per quanti svolgono incarichi istituzionali e politici" ha scritto il capo dello Stato

