Mancini convoca 38 giocatori | novità Toloi e Matteo Ricci

ROMA (ITALPRESS) – Conquistata la fase finale della Nations League 2021 e in attesa di Euro 2020, posticipato di un anno a causa della pandemia, la Nazionale torna in campo dopo la pausa invernale per le prime gare delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Gli Azzurri, inseriti nel girone C, avranno subito un intenso calendario con tre sfide in questa finestra internazionale: giovedì 25 marzo Italia-Irlanda del Nord (Stadio 'Tardinì di Parma), domenica 28 marzo Bulgaria-Italia (Stadio 'Vasil Levskì di Sofia) e mercoledì 31 marzo Lituania-Italia (Stadio LFF di Vilnius). Le tre gare sono in programma alle ore 20.45 con diretta su Rai 1. Il ct Roberto Mancini ha convocato 38 calciatori: prima chiamata per il difensore dell'Atalanta Rafael Toloi e per il centrocampista dello Spezia Matteo Ricci.

