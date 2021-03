Lodi, chiude le sorelle in camera e accoltella la madre alla gola: arrestata per tentato omicidio a 14 anni (Di sabato 20 marzo 2021) Ha colpito la madre al collo con un grosso coltello da cucina e poi è fuggita di casa. E’ accaduto oggi in un comune della provincia di Pavia. La ragazzina, poco più che 14enne, è stata rintracciata più tardi dai carabinieri che l’hanno accompagnata al carcere minorile Beccaria di Milano: per lei è scattato lo stato di fermo con l’accusa di tentato omicidio aggravato. La ragazza ha aspettato che il convivente della madre riposasse, ha chiuso a chiave le due sorelle minori in una stanza dell’appartamento e poi l’ha aggredita. La donna, soccorsa dai familiari e dai vicini di casa, è stata trasportata all’ospedale di Lodi ed è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Il pm della Procura minorile di Milano, ha disposto il fermo della ragazza per il reato di tentato ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 20 marzo 2021) Ha colpito laal collo con un grosso coltello da cucina e poi è fuggita di casa. E’ accaduto oggi in un comune della provincia di Pavia. La ragazzina, poco più che 14enne, è stata rintracciata più tardi dai carabinieri che l’hanno accompagnata al carcere minorile Beccaria di Milano: per lei è scattato lo stato di fermo con l’accusa diaggravato. La ragazza ha aspettato che il convivente dellariposasse, ha chiuso a chiave le dueminori in una stanza dell’appartamento e poi l’ha aggredita. La donna, soccorsa dai familiari e dai vicini di casa, è stata trasportata all’ospedale died è stata sottoposta a un intervento chirurgico. Il pm della Procura minorile di Milano, ha disposto il fermo della ragazza per il reato di...

