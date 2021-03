LIVE Musetti-Dimitrov 6-4 5-4, ATP Acapulco in DIRETTA: pressione dell’azzurro! Il bulgaro serve per restare nel match (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Scappa via il diritto di Musetti, ancora. Naturale tensione per il talento azzurro. 30-40 Dimitrov gioca ancora con coraggio e attacca la rete: troppo distante Musetti dalla riga di fondo. 15-40 Scappa via il diritto di Musetti: Dimitrov muove l’azzurro. 0-40 TRE match POINT Musetti! Scappa via il diritto del bulgaro. 0-30 ALTRO ERRORE DI Dimitrov! Musetti alza la pressione e il ritmo. 0-15 Musetti domina dal centro del campo muovendo l’avversario con il diritto. 5-4 Ennesimo errore in risposta del bulgaro e Musetti costringe l’avversario a servire per allungare il ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA40-40 Scappa via il diritto di, ancora. Naturale tensione per il talento azzurro. 30-40gioca ancora con coraggio e attacca la rete: troppo distantedalla riga di fondo. 15-40 Scappa via il diritto dimuove l’azzurro. 0-40 TREPOINT! Scappa via il diritto del. 0-30 ALTRO ERRORE DIalza lae il ritmo. 0-15domina dal centro del campo muovendo l’avversario con il diritto. 5-4 Ennesimo errore in risposta delcostringe l’avversario a servire per allungare il ...

