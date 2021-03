Io invece a Enrico Letta dico | ai sedicenni diamo il voto e pure la macchina!

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 19 marzo 2021) Quandoha rilanciato la questione delaicome proposta fondante del futuro Partito Democratico, ho provato un certo sollievo. Perché l’idea era nata tempo fa, se ne era discusso, salvo poi finire nel dimenticatoio insieme alle proposte di legge ad essa legate. Quella delaimi sembra un’idea talmente giusta che ero convinta fosse del tutto condivisa. Eneanche per nulla: leggo voci di donne come Michela Marzano, su La Stampa, curiosamente contraria ma leggo anche qui quella di Alex Corlazzoli, che oltre a scrivere insegna. Mi chiedo: come mai tanta resistenza? Come mai, soprattutto, tanta sfiducia? Che immagine abbiamo dei nostri, persone che, per chi ha avuto modo di frequentarle, sviluppano ...