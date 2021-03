In calo furti e rapine, ma le frodi informatiche crescono: la pandemia cambia l’indice di delittuosità in Italia (Di venerdì 19 marzo 2021) Le abitudini di vita degli ultimi 12 mesi, stravolte e deviate da una pandemia che tarda ad arrestarsi, hanno influito in ogni aspetto del vivere comune, incidendo anche nella tipologia di reati commessi nel corso dell’anno 2020. È un dato simile a quello che ha visto quasi scomparire le vittime di incidenti stradali nella primavera del 2020, facendo ipotizzare che smart working e diminuzione degli spostamenti gioverebbero anche ad aspetti collaterali, come la sicurezza stradale. Uno strumento capace di dare un quadro completo e attendibile dei fenomeni criminali Il Servizio Analisi Criminale, all’interno della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ha analizzato l’andamento della delittuosità in Italia nel periodo della pandemia, per comprendere quali reati hanno proliferato mentre eravamo impegnati a ... Leggi su leurispes (Di venerdì 19 marzo 2021) Le abitudini di vita degli ultimi 12 mesi, stravolte e deviate da unache tarda ad arrestarsi, hanno influito in ogni aspetto del vivere comune, incidendo anche nella tipologia di reati commessi nel corso dell’anno 2020. È un dato simile a quello che ha visto quasi scomparire le vittime di incidenti stradali nella primavera del 2020, facendo ipotizzare che smart working e diminuzione degli spostamenti gioverebbero anche ad aspetti collaterali, come la sicurezza stradale. Uno strumento capace di dare un quadro completo e attendibile dei fenomeni criminali Il Servizio Analisi Criminale, all’interno della Direzione Centrale della Polizia Criminale, ha analizzato l’andamento dellainnel periodo della, per comprendere quali reati hanno proliferato mentre eravamo impegnati a ...

Advertising

viasatonline : La Ricerca #Viasat sui #furtiauto conferma che il fenomeno è in calo, resta forte l'allarme al Centro e al Sud. R… - InsuranceTrade : Su Insurance Daily di oggi: - Solvency II, come la riforma può aiutare la ripresa europea - Generali guarda alla Ru… - InsuranceTrade : Insurance Trade | Auto, furti in calo in Italia -