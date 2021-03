Il Comune di Crema seleziona docenti di scuola d’infanzia. Scadenza domande 15 aprile (Di venerdì 19 marzo 2021) Il Comune di Crema rende noto che e' indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per le supplenze di educatori insegnanti della scuola dell'infanzia (assunzioni a tempo determinato). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 19 marzo 2021) Ildirende noto che e' indetta una selezione pubblica, per soli esami, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per le supplenze di educatori insegnanti delladell'infanzia (assunzioni a tempo determinato). L'articolo .

