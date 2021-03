Festa del papà e calcio: quando la passione diventa ereditaria? (Di venerdì 19 marzo 2021) Da Mateo Messi, figlio di Leo, che tifa Real Madrid, a Lorenzo Bonucci, figlio di Leonardo, sostenitore del Torino, sono tanti i figli, d’arte e non, ad aver “tradito” la fede calcistica del padre. DAZN insieme a Survey Monkey, in occasione della ricorrenza dedicata al genitore dello scorso anno, ha realizzato un sondaggio online per capire quanti papà italiani sono stati “delusi” dai propri figli. Ecco un altro punto di contatto tra la Festa del papà ed il calcio. La fede calcistica è ereditaria? Dall’indagine emerge, in primis, come il calcio sia lo sport più seguito nel nostro paese: dei circa 2000 padri intervistati, tutti o quasi con figli piccoli e adolescenti, solo il 2% dichiara di seguire altri sport. Della restante parte il 24% dice di avere un figlio che tifa una ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Da Mateo Messi, figlio di Leo, che tifa Real Madrid, a Lorenzo Bonucci, figlio di Leonardo, sostenitore del Torino, sono tanti i figli, d’arte e non, ad aver “tradito” la fede calcistica del padre. DAZN insieme a Survey Monkey, in occasione della ricorrenza dedicata al genitore dello scorso anno, ha realizzato un sondaggio online per capire quantiitaliani sono stati “delusi” dai propri figli. Ecco un altro punto di contatto tra ladeled il. La fede calcistica è? Dall’indagine emerge, in primis, come ilsia lo sport più seguito nel nostro paese: dei circa 2000 padri intervistati, tutti o quasi con figli piccoli e adolescenti, solo il 2% dichiara di seguire altri sport. Della restante parte il 24% dice di avere un figlio che tifa una ...

Advertising

Inter : ?? | FESTA Grazie papà per avermi fatto diventare interista! ?? - _Carabinieri_ : Ci prendiamo cura di chi ha bisogno come un padre fa con i suoi figli, perché per noi questo vuol dire far parte di… - teatrolafenice : ???? Il 17 marzo 1861 fu proclamata l'Unità d'Italia. Sono passati 160 anni! Il nostro Inno e i nostri colori per ric… - Coerenzasempr : RT @anari56: Non arrendiamoci: festeggiamo la festa del papà più di prima. Sconfiggiamo questa ipocrisia fanatica della sinistra https://t.… - gabcicala : RT @CicRosina: Salvini e Renzi insieme con Berlusconi nell'intergruppo parlamentare per il ponte sullo stretto. è il loro regalo a Silvio p… -