Euro 2020 | pronostici e possibili finaliste

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 19 marzo 2021) Gli eventi sportivi sono attesi con grande curiosità e passione per diversi motivi: i tifosi per ovvie ragioni di appartenenza; gli esperti e i tecnici per analizzare movimenti, giocate e atleti; mentre gli appassionati di statistiche e scommesse sportive non vedono l’ora di concentrarsi su numeri e. A giugno ci saranno glipei di calcio maschili per nazionali dove sarà impegnata l’Italia, vediamo quali sono le papabili vincitrici della competizione. Le tre grandi: Spagna, Germania e Francia Iniziamo da quelle che saranno pretendenti al titolo senza dubbi per ragioni diverse che includono blasone, recenti piazzamenti e forza dei singoli. La Francia è sicuramente candidata ad arrivare alla fase finale che si svolgerà tutta in Inghilterra: i campioni del mondo uscenti sono attualmente secondi nel ranking FIFA a 1,755 punti al 18 ...