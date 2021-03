Emerson Fittipaldi, il figlio pronto all'esordio in F4 danese a 14 anni (Di venerdì 19 marzo 2021) Con Lotus e McLaren si prese due titoli Mondiali tra 1972 e 1974 battendo prima Jackie Stewart e poi Clay Regazzoni, in un duello serrato vinto per soli tre punti. E a 47 anni dall'ultimo Mondiale ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 marzo 2021) Con Lotus e McLaren si prese due titoli Mondiali tra 1972 e 1974 battendo prima Jackie Stewart e poi Clay Regazzoni, in un duello serrato vinto per soli tre punti. E a 47dall'ultimo Mondiale ...

