Draghi a TPI: “Sospendere AstraZeneca? Nessun errore. Non ho agito per interessi tedeschi”. Ma non spiega | VIDEO (Di venerdì 19 marzo 2021) Draghi a TPI: “Sospendere AstraZeneca? Nessun errore” “Lo stop non è stato un errore, mettetevi nei miei panni. interessi tedeschi? No. Abbiamo deciso la sospensione perché Ema si è presa una settimana per valutare i rischi”: così il premier Mario Draghi rispondendo alla domanda del direttore di TPI Giulio Gambino nel corso della conferenza stampa sul decreto sostegni. Gambino ha chiesto al premier se ritenesse un errore aver sospeso la somministrazione del vaccino AstraZeneca “senza evidenze scientifiche“. “Quali sono state le motivazioni che hanno spinto la Germania e questo governo a prendere la decisione di Sospendere il vaccino? Si è deciso di fare gli ... Leggi su tpi (Di venerdì 19 marzo 2021)a TPI: “” “Lo stop non è stato un, mettetevi nei miei panni.? No. Abbiamo deciso la sospensione perché Ema si è presa una settimana per valutare i rischi”: così il premier Mariorispondendo alla domanda del direttore di TPI Giulio Gambino nel corso della conferenza stampa sul decreto sostegni. Gambino ha chiesto al premier se ritenesse unaver sospeso la somministrazione del vaccino“senza evidenze scientifiche“. “Quali sono state le motivazioni che hanno spinto la Germania e questo governo a prendere la decisione diil vaccino? Si è deciso di fare gli ...

