Cyber | il campus di Parigi e l’agenda di Gabrielli

Leggi su formiche

(Di venerdì 19 marzo 2021) Daun messaggio in codice () per l’Italia. La Francia accelera sullasecurity e risponde alla chiamata dell’Ue per una rete di “competence center” europei. Dal novembre del 2021, nel quartiereno de La Défense, sorgerà un “Campo” che metterà insieme esperti, accademici, agenzie dei Servizi segreti per puntare sull’innovazione tecnologica e la sicurezza cibernetica. Una struttura imponente, 25.000 metri quadrati, che riunirà i principali attori privati del comparto, da Atos a Orangedéfense, da Thalès a Capgemini, Sopra Steria ed Airbus, insieme all’agenziadell’intelligence francese (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information). Ma ci sarà anche il mondo delle pmi e delle start-up, di cui il ...