Covid, in Germania 17.482 nuovi contagi e 226 morti (Di venerdì 19 marzo 2021) In Germania sono 17.482 i nuovi contagi diagnosticati di Covid-19 e altri 226 i morti registrati a causa della pandemia di coronavirus. Dall'inizio dell'emergenza sanitaria nel Paese sono 2.629.750 i contagi con 74.358 decessi, secondo i dati aggiornati riportati dall'Istituto Robert Koch. I casi attivi sono circa 153.700. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

