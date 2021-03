Covid: Draghi, 'continueremo a bloccare export vaccini di ditte che non rispettano regole' (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "L'Europa prevede che vengano bloccate le esportazioni di quelle ditte che non rispettano gli accordi. Noi l'abbiamo fatto e continueremo a farlo. Il problema non è tanto il Regno Unito ma gli accordi non rispettati". Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 19 marzo 2021) Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "L'Europa prevede che vengano bloccate le esportazioni di quelleche nongli accordi. Noi l'abbiamo fatto ea farlo. Il problema non è tanto il Regno Unito ma gli accordi non rispettati". Lo dice il premier Marioin conferenza stampa.

