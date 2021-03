Conferenza stampa Cosmi | «Occorre coraggio e sfacciataggine per la salvezza»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 19 marzo 2021) Serse, allenatore del Crotone, ha parlato in vista della gara contro il Bologna: le parole del tecnico sul momento della squadra Serse, allenatore del Crotone, ha parlato in. RISULTATI DELLE CONTENDENTI – «Io credo che farci influenzare sarebbe un errore imperdonabile per il nostro campionato. Noi dobbiamo guardare solo a noi stessi, tutti i discorsi possono essere considerati pensando solo a noi. Nel bene e nel male, non dobbiamo farci condizionare dagli altri risultati. Per la partita di Roma, ripeto: sono rammaricato. C’erano tutte le condizioni per uscire almeno con un risultato di parità, c’è mancato quel pizzico diin più che ci avrebbe permesso di tornare a casa con un risultato positivo. Ma la nostra posizione ci impone di averee ...