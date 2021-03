Che figura di m…! L’Isola annuncia provvedimento per linguaggio improprio di un concorrente. Poi il dietrofront: «Era la produzione» (Di venerdì 19 marzo 2021) Isola dei Famosi L’Isola dei Famosi è stata sommersa. Sì, dal ridicolo. Ha infatti del grottesco l’episodio verificatosi nelle ultime ore: la produzione del reality show, dopo aver annunciato possibili provvedimenti nei confronti di un naufrago per l’utilizzo di un linguaggio improprio durante la diretta di ieri, ha fatto dietrofront. Accorgendosi che le non meglio specificate frasi inopportune erano state pronunciate… da un membro della produzione stessa! A suscitare il caso, peraltro, è stata la medesima produzione del programma, che nel pomeriggio di oggi aveva annunciato su Twitter: “La produzione sta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 19 marzo 2021) Isola dei Famosidei Famosi è stata sommersa. Sì, dal ridicolo. Ha infatti del grottesco l’episodio verificatosi nelle ultime ore: ladel reality show, dopo averto possibili provvedimenti nei confronti di un naufrago per l’utilizzo di undurante la diretta di ieri, ha fatto. Accorgendosi che le non meglio specificate frasi inopportune erano state pronunciate… da un membro dellastessa! A suscitare il caso, peraltro, è stata la medesimadel programma, che nel pomeriggio di oggi avevato su Twitter: “Lasta valutando i provvedimenti da prendere nei confronti di un naufrago, reo di aver utilizzato un ...

