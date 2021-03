Ballando con le Stelle | ex protagonista mamma bis | l’annuncio

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ballando con

'Ho già risposto in un altro talent (le Stelle 2018 , ndr) a questa polemica, se vuoi fare come Selvaggia ( Lucarelli , ndr) io non ci sto e lascio la discussione, trovate tutto scritto ...... come notato anche dalla padrona di casa Ilary Blasi che ha chiesto prontamente spiegazioni ma anche questa volta il modello è stato drastico al punto da minacciare - come accadde ale ...Il naufrago 'esaltato' è stato attaccato da Valerio Scanu per i suoi modi di fare. Abbandonerà il reality condotto da Ilary Blasi?Tommaso Zorzi, primo commento a caldo dopo lo scontro con Akash Kumar all'Isola dei Famosi 2021. L'intervento su Twitter dopo la puntata.